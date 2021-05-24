"Движение демократического обновления" осудило разгон Земского съезда в Великом Новгороде

"Движение демократического обновления" опубликовало в Facebook заявление о разгоне Земского съезда независимых муниципальных депутатоы 22 мая в Великом Новгороде.

"Мы считаем разгон съезда политическим актом борьбы с оппозицией, а его обоснование – надуманным и незаконным. Особенно возмутительны гонения на избранных народом депутатов", – заявили представители ДДО.

Движение потребовало освободить задержанных участников съезда и прекратить "преследования и разгон разгона собраний, конференций и съездов, инициированных "снизу" - гражданами и депутатами".

Тем временем суд вынес первое решение по задержаниям на Земском съезде: делегату от Ямало-Ненецкого автономного округа Александру Бондарчуку дали 80 часов обязательных работ по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции).

Напомним, 22 мая на Земский съезд пришли полицейские и обвинили собравшихся в нарушени коронавирусных ограничений, установленных в Новгородской области. По версии полицейских, на мероприятии в одном помещении присутствовали более 30 человек. Организаторы съезда настаивают, что в зале присутствовали 25 человек, они были в масках и соблюдали дистанцию.

На участников составили протоколы по ст. 20.6.1 КоАП. Четырех человек задержали, в том числе бывшего московского мундепа Юлию Галямину и петербургского муниципала Виталия Боваря. Подробнее о том дне - в материале ЗАКС.Ру.