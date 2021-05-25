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10:53

Жители ЖК "Александровский" построили "аэропорт имени Беглова" из-за отсутствия дороги

фото ЗакС политика Жители ЖК "Александровский" построили "аэропорт имени Беглова" из-за отсутствия дороги

Жители ЖК "Александровский" в Пушкине организовали "аэропорт имени Беглова", привлекая внимание властей к отсутствию дорог, сообщается в группе жилого комплекса во "ВКонтакте".

По словам жителей комплекса, уже шесть лет они живут "словно на острове" при отсутствии дорог: Каменоровская улица упирается в тупик, хотя по проекту должна была стать полноценным выездом. К школам, детским садам и поликлиникам, которых в микрорайоне тоже нет, они "видимо, должны летать". Пока жителям приходится выезжать через улицу Садовая, которая не выдерживает транспортной и пешеходной нагрузки, и где нет тротуаров. Обочины на этой улице заменяют переполненные и выходящие из берегов канавы, отметили жители.

"Очевидно, жителям ЖК "Александровский" впору обзаводиться не только самолетами, но и гондолами", - заявили в группе.

По словам жителей, они не раз обращались к районным чиновникам и городских властям, но в ответ получали "сплошные отписки".

"Остаётся надежда лишь на губернатора, который теперь сможет лично долететь до микрорайона, ведь "взлётно-посадочная полоса" и все условия для успешного "приземления" уже подготовлены жителями ЖК", - подытожили жители.

 

фото: vk.com/newpushkincity

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