Леонид Гозман получил штраф в связи с акцией 21 апреля

Суд в Москве оштрафовал публициста и либерального политика Леонида Гозмана на 20 тысяч рублей, сочтя противозаконным его участие в несанкционированной акции протеста 21 апреля. По мнению Гозмана, его административное дело не выдерживает критики с процессуальной точки зрения.

"Четыре файла, на трёх нет никого, похожего на меня. На четвёртом я (человек, похожий на меня) в течение двух секунд идёт один и молчит. Время записи не совпадает с тем, которое мне инкриминируется. В протоколе сказано скандировал, не подчинялся и прочее. Спрашиваю судью: "А где все это?". Не дала ответа! Улетела писать решение о моей виновности", - написал общественный деятель у себя в Facebook из зала суда.

Напомним, что 21 апреля по всей стране на улицы вышли сочувствующие голодавшему на тот момент в заключении оппозиционеру Алексею Навальному. требовавшие вместе с ним допуска к нему гражданских врачей. Наиболее жестокий разгон демонстрации имел место в Петербурге, где, помимо физической силы, при задержаниях применялись электрошокеры. Отметим, что в конечном счете требование Навального было выполнено, после чего он, поблагодарив всех протестующих, прекратил голодать.