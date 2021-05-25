Delta.News: Главу жилищного агентства Колпино задержали по подозрению в крупной взятке

Полицейские задержали директора ГКУ "Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга" Марию Орлову, пишут Delta.News и "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

По данным Delta.News, Орлову задержали в рабочем кабинете. Сообщается, что она задержана по делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК (получении взятки в особо крупном размере). По информации изданий, речь идет о сумме в 5-6 млн рублей.

Сообщается, что сейчас Орлову доставили в Следственный комитет на допрос. Это дело может быть связанным с делом замглавы администрации Колпино Алексея Жукова. Он помещен под домашний арест по делам о взятках на сумму более 26 млн рублей. По версии следствия, в одном из эпизодов Жуков получил более 400 тысяч рублей за покровительство фирме, работавшей по контрактам с ЖКС № 1 и ЖКС № 2 Колпинского района на уборку дворов.