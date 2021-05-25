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17:54

Госдума решила запретить баллотироваться на выборах за высказывания в поддержку экстремистских организаций

фото ЗакС политика Госдума решила запретить баллотироваться на выборах за высказывания в поддержку экстремистских организаций

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, запрещающий участвовать в выборах любых уровней гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, передает РИА "Новости".

Ко втором чтению глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников внесли к законопроекту несколько поправок. Во-первых, теперь речь идет о выборах всех уровней, а не только в Госдуму. Во-вторых, уточняется, что будет считаться причастностью к деятельности. 

Среди пунктов:

  • заявления в поддержку организации или отдельного ее мероприятия, в том числе в интернете;
  • перечисление денег организации или отдельному ее мероприятию;
  • организационно-методическая, имущественная, консультативная или другая помощь организации или отдельному ее мероприятию.
  • В третьем, окончательном чтении Госдума рассмотрит законопроект 26 мая. Он не коснется тех выборов, которые были назначены до вступления документа в силу.

Отметим, сейчас прокуратура Москвы добивается признания экстремистскими организацями ФБК*, ФЗПГ** и штабов Навального***, члены которых заявляли о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы и региональных парламентов. 

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

**Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

***"Общественное движение "Штабы Навального" включено в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

 

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