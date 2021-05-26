ЗакС дополнил законопроект о запрете частных квестов для детей

Законодательное собрание Петербурга в среду, 26 мая, приняло во втором чтении инициативу, регулирующую возможность детям и подросткам младше 14 лет посещать "квеструмы".

Документ, подготовленный единороссами Александром Ходоском и Денисом Четырбоком, приняли за основу еще 9 октября 2019 года. Согласно оригинальной редакции документа, которую критиковали как в парламенте, так и за его стенами, запрещалось нахождение детей до 14 лет на частных территориях, используемых для интеллектуальных игр в запертых помещениях (квестов).

В рамках второго чтения были приняты поправки от группы депутатов, в том числе авторов инициативы. В частности, уточняется, что запрет не распространяется на квесты, которые организуют государственные образовательные и досуговые учреждения, учреждения молодежной политики и иные учреждения с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

Кроме того, дается новое определение слову "квест". Это "игра, при которой участникам необходимо, используя свои интеллектуальные, физические и духовные способности, а также разрешенные условиями игры средства, выполняя задания поэтапно, достичь цели игры, при этом переход на последующий этап невозможен без выполнения условий текущего этапы".

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский предлагал снизить возрастную планку до 12 лет. Кроме того, он выступил за то, чтобы организаторы маркировали квесты возрастными ограничениями и следили за их соблюдением. Поправки депутата были отклонены.

Сергей Еремеев

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