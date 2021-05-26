Общественная палата Петербурга намерена направить на выборы в Госдуму и ЗакС 8 тысяч наблюдателей

По четыре наблюдателя на каждый избирательный участок Петербурга планирует подготовить региональная общественная палата. Об этом 26 мая в Мариинском дворце заявил заместитель руководитель организации Александр Вахмистров в ответ на вопрос депутата КПРФ Ольги Ходуновой, как именно планируется наблюдать за ходом трехдневного голосования.

Вахмистров рассказал, что всего планируется подготовить 8 тысяч наблюдателей. Их набор уже начался.

Он также рассказал, что в ходе различных предыдущих выборов представители Общественной палаты иногда фиксировали нарушения, однако в целом все проходило спокойно.

- Были случаи, когда потребовалось вмешательство полиции. Но их (нарушений - ЗАКС.Ру) не так было много, больше было фейковых новостей, - признался Вахмистров.

Ранее представитель Общественной палаты отчитался перед депутатами о работе, проделанной в 2020 году. Вместе с ответами на вопросы депутатов доклад занял менее получаса.

Сергей Еремеев

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