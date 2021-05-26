В Петербурге начнут праздновать День российского предпринимательства за счёт бюджета

Перечень официальных праздников Петербурга пополнится Днем российского предпринимательства, который отмечают 26 марта. Соответствующую инициативу городской парламент одобрил в первом чтении на заседании 26 мая.

Авторами законопроекта выступили депутаты Михаил Барышников, Денис Четырбок (оба – "Единая Россия") и Александр Рассудов (КПРФ).

"По словам президента России Владимира Владимировича Путина, развитие малого и среднего предпринимательства – не только одно из ключевых условий обновления страны, обновления экономики, повышения ее устойчивости, но и в целом нашего успешного движения вперед, реализации того огромного, творческого, созидательного предпринимательского потенциала, который, безусловно, есть у нашего народа", - написали авторы в пояснительной записке.

Депутат Рассудов отметил, что в Петербурге есть 13 праздников, посвященных силовикам, и только "один день учителя при всем многообразии этой профессии".

Беспартийный депутат Максим Резник назвал новый праздник "бутафорией" от Смольного и заявил, что помогать предпринимателям нужно реальными делами.

Отметим, в России День предпринимательства отмечается с 2008 года. Включение праздника в городской перечень позволит организовывать памятные городские мероприятия, приуроченные к этой дате, за счет городского бюджета.

Сергей Еремеев

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