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Выборы - 2021

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16:23

Директор РАНХиГС Шамахов еще не решил, будет ли выдвигаться в ЗакС

фото ЗакС политика Директор РАНХиГС Шамахов еще не решил, будет ли выдвигаться в ЗакС

Директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов 26 мая, отвечая на вопрос журналистов о его возможном участии в выборах в Законодательное собрание Петербурга, ответил, что пока не решил, примет ли в них участие, но отметил, что будет защищать интересы граждан. 

- Не буду скрывать, предложение поступило, я над ним думаю пока. Я еще не заявлялся, никто никуда меня не выдвигал. Если это произойдет, тогда я все скажу. Сразу могу сказать, если пойду на выборы в Законодательное собрание, то я пойду не защищать интересы партии и каких-то идеологических течений. Я буду защищать интересы граждан, - ответил Шамахов на пресс-конференции в рамках выездного заседания Изборского клуба. - Я за Россию, за справедливую, за единую, за сильную, стабильную, но прежде всего - это люди, а не партии. 

Ранее, возможное участие директора РАНХиГС в выборах в Заксобрание от "Справедливой России" по 13-му округу подтвердила лидер петербургского отделения партии Марина Шишкина

 

Константин Леньков


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