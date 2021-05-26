Материалы "санитарных" дел Соболь, Ляскина и Навального поступили в суд

Генеральная прокуратура утвердила обвинительные заключения по "санитарному делу" фигурантов разбирательства Любови Соболь, Николая Ляскина и Олега Навального, делится "ОВД-Инфо".

Материалы их дел передали в столичный Тверской райсуд. Всех обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК) из-за январских протестов в поддержку Алексея Навального.

Отметим, дела Соболь и Ляскина выделили в отдельное производство.

Напомним, "санитарное дело" возбудили против наиболее известных соратников Навального после несанкционированной акции протеста 23 января в Москве, собравшей десятки тысяч человек. Активистам и политикам, среди которых, кроме обозначенных персон, Кира Ярмыш, Анастасия Васильева, Константин Янкаускас, Люся Штейн, вменяют организацию публичного мероприятия, повлекшего за собой нарушение санитарно-эпидемиологических норм.