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17:31

Материалы "санитарных" дел Соболь, Ляскина и Навального поступили в суд

фото ЗакС политика Материалы "санитарных" дел Соболь, Ляскина и Навального поступили в суд

Генеральная прокуратура утвердила обвинительные заключения по "санитарному делу" фигурантов разбирательства Любови Соболь, Николая Ляскина и Олега Навального, делится "ОВД-Инфо".

Материалы их дел передали в столичный Тверской райсуд. Всех обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК) из-за январских протестов в поддержку Алексея Навального.

Отметим, дела Соболь и Ляскина выделили в отдельное производство.

Напомним, "санитарное дело" возбудили против наиболее известных соратников Навального после несанкционированной акции протеста 23 января в Москве, собравшей десятки тысяч человек. Активистам и политикам, среди которых, кроме обозначенных персон, Кира Ярмыш, Анастасия Васильева, Константин Янкаускас, Люся Штейн, вменяют организацию публичного мероприятия, повлекшего за собой нарушение санитарно-эпидемиологических норм. 

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