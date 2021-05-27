Жителя Воронежа оштрафовали за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Обвиняемый в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) житель Воронежа Александр Хорошильцев получил штраф за публикацию фотографии Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертного полка", пишет РИА "Новости".

Дело было возбуждено в апреле 2020 года.

"Собранные главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Воронежа Александру Хорошильцеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа", - следует из заключения на сайте Следственного комитета.

Причастность мужчины к обозначенному правонарушению подтвердили в том числе проведённые компьютерная и портретная судебные экспертизы.