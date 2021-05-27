Беглов и Макаров вручили в ЗакСе знаки отличия почётным гражданам Петербурга

В Мариинском дворце прошла церемония награждения почётных граждан Петербурга, которых ранее утвердили депутаты Заксобрания, информирует пресс-служба Смольного.

В этом году ими стали руководитель Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Петр Яблонский и худрук Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман.

Параллельно чествовали и почётных граждан прошлого года: это - глава Центра им. Алмазова Евгений Шляхто и начальник городской подземки Владимир Гарюгин. В 2020-м свои награды они не получили из "антивирусных" соображений.

Знаки отличия всем четырём вручали петербургский глава Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. В событии также приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента по СЗФО Александр Гуцан, депутаты Госдумы и другие чиновники.

"Мы продолжаем красивую традицию северной столицы - торжественно вручать знак "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". В 2020 году нам не удалось провести церемонию. Сегодня, в день рождения города, чествуем четвёрку лучших, среди которых двое врачей", – сказал Александр Беглов.

Для начала Беглов отметил заслуги Гарюгина в должности главы петербургского метрополитена.

"22 станции было введено за годы его руководства. Внедрены новейшие технологии, чтобы обеспечить безопасность и комфортность проезда в метро", - напомнил губернатор.

Шляхто помог городу в тяжелые времена пандемии, отметил Беглов.

"Своим опытом и знаниями он делился со всеми врачами, независимо от их принадлежности к федеральным или городским службам. Вместе с коллективом центра ему удалось объединить медицинскую инфраструктуру, разработать рекомендации на самом важном первом этапе", - указал городской глава.

Эйфман удостоился звания почётного гражданина Петербурга за создание Академического балета, а руководимый Яблоковым НИИ помогает продлевать жизни и спасать больных туберкулезом.

По инициативе Бориса Эйфмана в Петербурге созданы Академический театра балета, Академия танца и Детский театр танца. "Петербург - единственный в мире город, который имеет свой балетный квартал. Мы благодарны Борису Эйфману за труд и служение городу", – сказал Александр Беглов.

"С вашей лёгкой руки впервые в мире были произведены операции с использованием роботов. Во время пандемии вы брали самых тяжёлых больных и возвращали их к жизни", - подытожил Беглов.

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