Суд прекратил дело Яны Трояновой об организации январского протеста в поддержку Навального

В Москве суд решил прекратить административное преследование актрисы Яны Трояновой, которой инкриминировали организацию столичного протеста в поддержку Алексея Навального, прошедшего 23 января, поделилась с "МБХ медиа" адвокат Анна Ставицкая.

"Яну обвиняли в том, что она является организатором митинга 23 января в форме агитации за ролики в инстаграме. Мы сказали, что она не совершала никакого нарушения, потому что один ролик был записан летом, она не могла агитировать кого бы то ни было приходить а январе на митинг, а во втором ролике она высказывала свою точку зрения, на что имела конституционное право. Суд почему-то вдруг к нам прислушался и прекратил производство в связи с отсутствием в действиях состава административного правонарушения", - рассказала о прошедшем заседании Ставицкая.

Первый ролик, упоминаемый в деле, был записан летом прошлого года: в нём Троянова пикетирует на Красной площади, держа в руках плакат с надписью "Путин, отпусти Навального". Позднее этот "манифест" обошёлся актрисе в 10 тысяч рублей штрафа.



Во втором ролике, записанном в Африке в январе в ходе съемки телепередачи "Последний герой", Троянова сообщает, что будь она в Москве, то обязательно вышла бы на демонстрацию. Так как актриса уже привлекалась к административной ответственности, в её отношении составили протокол о повторном нарушении "митинговых" правил. Ей грозил либо арест, либо до 300 тысяч рублей штрафа, однако суд счёл, что производство следует прекратить.

Фото: Яна Троянова