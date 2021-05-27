Адвокат россиянки Сапеги не смог встретиться с ней в СИЗО КГБ Беларуси

Адвокат россиянки Софии Сапеги Александр Филанович не смог посетить ее в СИЗО КГБ Беларуси, передает "Интерфакс".

По словам Филановича, ему не удалось встретиться с Сапегой из-за нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО. Он попытается пройти к ней снова в пятницу, 28 мая.

На 28 мая в 12:30 назначено судебное заседание по жалобе на задержание Сапеги. Адвокат подал заявление об ознакомлении с материалами дела, но ему ответили, что это можно будет сделать только в день заседания.

Сапегу задержали после того, как 23 мая в Минске вынужденно приземлился борт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. из-за сообщения о "минировании", поступившего от белорусских диспетчеров. Самолет к Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29: по сообщения СМИ, он был вооружён боевыми ракетами. Указывалось, что он был поднят в воздух лично по приказу Александра Лукашенко.

В том самолете летел сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он и Сапега, его подруга, были задержаны после посадки самолета. Сообщалось, что Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков.