Шнуров опроверг сообщения о смене прописки на московскую вместе с ИП

Музыкант, генпродюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров опроверг информацию о смене прописки с петербургской на московскую, передает "Фонтанка.ру".

"Врут", - коротко ответил Шнуров на вопрос, действительно ли он сменил прописку.

По словам Шнурова, он всего лишь "ИП перенес в Москву", а все "выводы сделали". Адвокат музыканта, глава представительства компании Pen & Paper в Лондоне Константин Добрынин сообщил, что не может раскрывать всех деталей, но "как Сергей говорит, так и есть".

"И я, и он считаем себя петербуржцами. Кто же это станет опровергать", - сказал Добрынин.

При этом партнер Pen & Paper Станислав Данилов в разговоре с "Открытыми медиа" пояснял, что адрес предпринимательской регистрации точно соответствует адресу регистрации как физического лица, и разделить штамп в паспорте с адресом, указанным в госреестре, нельзя.

Информация о том, что Шнуров перерегистрировал свое ИП в налоговой Москвы, появилась 27 мая. Напомним, в 2020 году экс-лидер группы "Ленинград" вступил в Партию роста, затем стал ее сопредседателем, а позже занял пост генпродюсера RTVi.