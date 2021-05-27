МИД Австрии призвал Россию объяснить отказ согласовывать полет Austrian Airlines в обход Беларуси

Министерство иностранных дел Австрии потребовало от России объяснить отказ согласовывать полет Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси, передает "Интерфакс".

"Мы призываем Россию немедленно прояснить ситуацию и больше не мешать свободному авиасообщению между Россией и Европой. Это как в австрийских, так и в российских интересах - чтобы все полеты в и через Россию и дальше проходили без проблем", - заявили в МИД Австрии.

По словам представительницы австрийского ведомства, об этом уже сообщили российскому послу.

Из-за отказа согласовать изменение маршрута рейс Вена - Москва в четверг, 27 мая, был отменен. Кроме того, отменен два рейса Air France из Парижа в Москву, запланированные на 26 и 28 мая. Французская авиакомпания также собиралась совершить полет в обход Беларуси и не дождалась согласования.

24 мая лидеры стран Евросоюза призвали авиакомпании отказаться от полетов через Беларусь, а авиарегуляторам - запретить летать в страны ЕС белорусским перевозчикам. Это случилось после инцидента с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске.

Напомним, самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщения о "минировании", поступившего от белорусских диспетчеров. Самолет к Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29: по сообщения СМИ, он был вооружён боевыми ракетами. Указывалось, что он был поднят в воздух лично по приказу Александра Лукашенко.

На борту находились сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Их задержали в аэропорту после посадки самолета. После этого белорусские провластные каналы распространили видеообращение Протасевича, на котором он, заметно нервничая и с некими следами на лице, заявил, что признательные показания по делу об организации массовых беспорядков.