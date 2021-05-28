Экс-кандидат в президенты Белоруссии пообещал выплатить 11 млн евро за арест Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, предприниматель Валерий Цепкало пообещал выплатить 11 миллионов евро правоохранителям или рядовым гражданам, которые помогут отправить под арест нынешнего главу государства Александра Лукашенко.

Деньги Цепкало планирует собрать при помощи фандрайзинга и передать их "представителям силовых структур или гражданского общества, которые осуществят задержание и арест" Лукашенко.

Средства будут резервироваться на счете и не будут списаны до дня, пока текущего президента Белоруссии не задержат, затем будут переведены выполнившим "международное правосудие", уточнил Цепкало.

Добавам, что между Белоруссией и ЕС обострились отношения после того, как в Минске вынужденно сел борт Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летели экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ Софья Сапега. Поводом для экстренной посадки судна послужило сообщение о "минировании", поступившее от белорусских диспетчеров. Самолет к Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29: по сообщения СМИ, он был вооружён боевыми ракетами. Указывалось, что он был поднят в воздух лично по приказу Александра Лукашенко.

В отношении сооснователя NEXTA на родине возбуждено несколько уголовных дел после протестов, которые вспыхнули в стране после последних выборов президента.