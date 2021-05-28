Движение "Голос" объявило сбор подписей против трехдневного голосования

Общественное движение "Голос" 28 мая разместило на сайте change.org петицию против проведения трехдневного голосования на выборах в Государственную думу, которые пройдут в сентябре 2021 года. Создатели петиции планируют передать собранные подписи в Центральную избирательную комиссию до объявления выборов.

"Кажущееся удобство многодневного голосования для избирателей перечеркивается снижением общественного доверия к его результатам, так как открывает широкие возможности для фальсификаций. <...> Многодневное голосование создает очевидные трудности для работы избирательных комиссий, школ, других общественных учреждений, занятых в избирательном процессе" - говорится в открытом письме главе ЦИК Элле Памфиловой.

Председатель петербургского отделения "Голоса" Полина Костылева рассказала ЗАКС.Ру, что избиратели должны сами высказаться об удобности такого формата. Цель петиции - показать, что существует альтернативное мнение о необходимости проведения трехдневных выборов.

- Увеличивается вероятность принуждения бюджетников. Также возникает вопрос сохранности бюллетеней ночью. Получается две ночи без контроля - что-то там накидали, а проконтролировать это нельзя. Еще есть КОИБы [Комплекс обработки избирательных бюллетеней], нет никаких сведений о том, что они могут работать в трехдневном режиме. Это значит, что за два дня можно сделать все, что угодно, а потом уже все это записывать в КОИБ на третий день, - рассказала Костылева ЗАКС.Ру.

Общественное движение "Голос" был создано в 2013 году вместо одноименной ассоциации, которая прекратила свое существование после получения статуса "иностранного агента". Цель проекта - привлечь внимание к наблюдению на выборах.

Константин Леньков