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18:55

Лукашенко считает, что из-за рейса Ryanair некто хочет снова "раскачать" уличные протесты

фото ЗакС политика Лукашенко считает, что из-за рейса Ryanair некто хочет снова "раскачать" уличные протесты

Прилетевший в Москву президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился со своим российским коллегой Владимиром Путиным соображениями относительно информационной волны, которая поднялась после экстренной посадки рейса Ryanair в Минске и ареста двух пассажиров-оппозиционеров. По мнению белорусского лидера, страсти вокруг инцидента накаляются искусственно и масштаб события сознательно преувеличивают недоброжелатели его страны.

"Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года... Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы", - произнес Лукашенко на встрече в путинской резиденции в Сочи.

Гость РФ, указывая на свой чемоданчик, сказал, что привез "некоторые документы", призванные объяснить Путину, "что это за люди" собираются вредить Белоруссии.

Оба лидера, впрочем, оговорили, что встретились не из-за международного скандала с неподтвердившейся террористической угрозой в воздухе и посадкой в тюрьму противников Лукашенко: встречу запланировали задолго до этого, и нерешенных вопросов имеется достаточно.

Напомним, что, принудив самолет Афины-Вильнюс к посадке в Минске, белорусские власти задержали и арестовали экс-главреда канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софью Сапегу по делам о массовых беспорядках после прошлогодних президентских выборов.

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