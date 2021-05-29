Митрохин обратился в СК с призывом возбудить уголовное дело против Лукашенко

Член политкомитета "Яблока" Сергей Митрохин направил обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором он просит возбудить уголовное дело против белорусского президента Александра Лукашенко. Поводом для этого письма послужил скандальный эпизод в небе над Минском недельной давности. Напомним, 23 мая мбелорусские власти принудили к экстренной посадке пролетавший мимо самолет Афины-Вильнюс с двумя оппонентами Лукашенко на борту, используя в качестве предлога не подтвердившуюся впоследствии террористическую угрозу на борту.

"Действительной целью принуждения самолёта к посадке было задержание двух пассажиров рейса, в том числе гражданки России Софьи Сапеги, для осуществления против них политических репрессий под видом привлечения к уголовной ответственности. Единственным лицом, которое имело полномочия, возможность и мотив отдать соответствующие указания, является президент республики А.Г. Лукашенко", - пишет "яблочник", ссылающийся также на ущерб европейской авиакомпании.

Митрохин усматривает в действиях правителя соседней страны состав преступления по целым трем статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.361 (акт международного терроризма), ст.299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, в качестве подстрекателя), ч.1 ст.263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Напомним, что Сапегу и ее друга, экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, после задержания поместили в СИЗО Минска. Им вменяют тяжелые статьи о массовых беспорядках в прошлом году. РФ, в отличие от других европейских государств, отреагировала на инцидент крайне спокойно и как минимум без осуждения тех, кто посадил самолет и захватил ее гражданку. Характерно, что в розыске Сапега до 23 мая не числилась.

фото: Сергей Митрохин / Facebook