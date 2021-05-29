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Выборы - 2021

Муниципал

15:00

Депутат МО №15 Самусев намерен баллотироваться в ЗакС

фото ЗакС политика Депутат МО №15 Самусев намерен баллотироваться в ЗакС

Активист и муниципальный депутат из МО "№15" Сергей Самусев объявил о своем желании участвовать в выборах в Законодательное собрание, признавшись, что избранные от Выборгского района депутаты нынешнего созыва его и его соседей не устраивают. Идти на выборы он планирует от одномандатного округа №11, который на сегодняшний день в ЗакСе представляет единоросс Михаил Погорелов, и рассчитывает что его выдвижение поддержит, как и на муниципальных выборах, партия "Яблоко".

"Несмотря на многообразие мнений и жаркие дискуссии внутри партии, она является для меня наиболее приемлемой из ныне действующих и способных выдвигать без сбора подписей, – последовательно и принципиально отстаивает права и свободы людей. "Яблочные" депутаты ЗакСа и муниципального уровня не боятся разговаривать с избирателями, обращать внимание на острые вопросы, представлять горожан в законодательной ветви и отстаивать их интересы", - написал мундеп на своей странице "ВКонтакте".

Активист просит помочь ему в распространении агитационной газеты до середины июня, то есть до старта избирательной кампании.

"В случае выдвижения и регистрации в качестве кандидата, я открою избирательный счёт для оплаты печати агитматериалов и работы их распространителей", - обещает оппозиционер, нацеленный, в числе прочего, на борьбу с незаконной рекламой и ростом цен на услуги ЖКХ.

В прошлом году Самусев регулярно проводил в центре Петербурга одиночные пикеты, требуя от властей, чтобы они занялись снижением смертности на дорогах. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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