18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

14:33

"Должно быть политическое решение": "Белавиа" отказалась летать в Крым

фото ЗакС политика "Должно быть политическое решение": "Белавиа" отказалась летать в Крым

Национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" не намерена выполнять авиарейсы в Крым, пока не будет принято политическое решение о признании полуострова российским, заявил глава "Белавии" Игорь Чергинец в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение – будем смотреть", – сказал Чергинец.

По словам главы авиакомпании, в прежние времена "Белавия" летала в Крым с перерывами, что было связано с коммерческими вопросами.

Накануне президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Telegram-канал пресс-службы Лукашенко ("Пул первого") утверждал, что на встрече якобы были согласованы новые рейсы "Белавиа" в российские города. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что вопрос о полетах "Белавиа" в Крым на встрече не обсуждался.

24 мая лидеры стран Евросоюза призвали авиакомпании отказаться от полетов через Беларусь, а авиарегуляторам - запретить летать в страны ЕС белорусским перевозчикам. Это случилось после инцидента с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске.

Напомним, самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщения о "минировании", поступившего от белорусских диспетчеров. Самолет к Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29. Указывалось, что он был поднят в воздух лично по приказу Лукашенко.

На борту находились сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Их задержали в аэропорту после посадки самолета. После этого белорусские провластные каналы распространили видеообращение Протасевича, на котором он, заметно нервничая и с некими следами на лице, заявил, что признательные показания по делу об организации массовых беспорядков. 

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

29 мая, 12:45 Митрохин обратился в СК с призывом возбудить уголовное дело против Лукашенко

28 мая, 18:55 Лукашенко считает, что из-за рейса Ryanair некто хочет снова "раскачать" уличные протесты

28 мая, 11:53 РФ разрешила Austrian Airlines совершить рейс в Москву в обход Белоруссии

28 мая, 9:31 Экс-кандидат в президенты Белоруссии пообещал выплатить 11 млн евро за арест Лукашенко

27 мая, 20:54 МИД Австрии призвал Россию объяснить отказ согласовывать полет Austrian Airlines в обход Беларуси

27 мая, 19:24 Адвокат россиянки Сапеги не смог встретиться с ней в СИЗО КГБ Беларуси

26 мая, 15:17 Шульман: Лукашенко сумел поставить себя в удивительное промежуточное положение

26 мая, 9:27 "Новая газета": Задержанную россиянку Сапегу власти Белоруссии подозревают в организации беспорядков

25 мая, 18:41 Задержанную с экс-главредом NEXTA россиянку Сапегу поместили в СИЗО белорусского КГБ

25 мая, 9:27 Проект Gulagu.net прекратил работу на территории России


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:57 Полицейские пришли на вечер писем Азату Мифтахову в Москве из-за доноса о митинге

16:51 В "Единой России" заявили об отсутствии нарушений, влияющих на итоги праймериз

15:54 В Новосибирской области умер мужчина, которому полицейский случайно выстрелил в голову

14:33 "Должно быть политическое решение": "Белавиа" отказалась летать в Крым

13:39 Экс-координатора "Открытой России" в Чувашии задержали по делу о "нежелательной организации"

12:17 Замглавы Межрайонной налоговой инспекции арестовали по подозрению в мошенничестве

11:24 В России выявили еще 9,6 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 829

10:33 Собянин связал рост заболеваемости коронавирусом в Москве с майскими праздниками

29 мая, 18:00 Матвиенко наградили знаком "За заслуги перед Ленинградской областью"

29 мая, 17:14 В центре Петербурга закрашивают граффити с портретом фронтмена Prodigy

29 мая, 16:31 Милонова беспокоит одежда Киркорова, в которой тому предстоит спеть гимн России

29 мая, 15:46 Беглов открыл Музей христианской культуры

29 мая, 15:00 Муниципал: Депутат МО №15 Самусев намерен баллотироваться в ЗакС

29 мая, 14:16 РПЦ составила для своих представителей список запрещенных работ

29 мая, 13:30 На петербургских праймериз ЕдРа проголосовало свыше 260 тысяч человек

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru