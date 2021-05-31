Минский горсуд счел законным задержание россиянки Софьи Сапеги

Минский городской суд признал законным решение о задержании россиянки Софьи Сапеги после вынужденной посадки самолета Ryanair, передают "Открытые медиа" со ссылкой на адвоката Александра Филановича.

Перед этим удовлетворить жалобу на задержание Сапеги отказался суд Партизанского района Минска. По словам Филанович, ему пришлось подавать апелляцию, не ознакомившись с документами по задержанию его подзащитной.

Сапегу задержали после того, как 23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщения о "минировании", поступившего от белорусских диспетчеров. Самолет к Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29. Указывалось, что он был поднят в воздух лично по приказу Лукашенко.

В том самолете летел сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он и Сапега, его подруга, были задержаны после посадки самолета. Сообщалось, что Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков.