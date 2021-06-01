Суд отменил штраф журналисту TJournal за участие в петербургском протесте 31 января

Городской суд Петербурга решил отменить штраф в размере 10 тысяч рублей, назначенный ранее журналисту TJournal Артему Мазанову ввиду его участия и последующего задержания на акции протеста 31 января, известила юристка "Апологии протеста" Варвара Михайлова.

"В целом, мы ждали такого решения, в моем деле много ошибок, которые суд первой инстанции проигнорировал", - поделился впечатлением от процесса Мазанов.

В начале февраля суд первой инстанции признал журналиста виновным в участии в массовом одновременном пребывании людей в общественном месте, повлекшем нарушение санитарных норм (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

В то же время Мазанов пребывал на демонстрации как работник СМИ, имея при себе все необходимые атрибуты.