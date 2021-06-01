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15:02

Запрет на двойное гражданство для депутатов продублируют в Устав Петербурга

фото ЗакС политика Запрет на двойное гражданство для депутатов продублируют в Устав Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок ("Единая Россия") и Максим Яковлев (ЛДПР) 28 мая внесли в городской парламент законопроект о дополнении Устава Петербурга пунктами о запрете иметь гражданство или вид на жительство иностранного государства для представителей законодательной власти. Проект закона создан в рамках реализации поправок в Конституцию, принятых в 2020 году. 

"Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в статьи 24, 25, 38 и 40 Устава Санкт-Петербурга в части ограничений для замещения должности Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в связи с наличием гражданства иностранного государства либо права на постоянное проживание на территории иностранного государства" - говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

В случае принятия законопроекта, стать депутатом Законодательного собрания сможет "постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства". До этого требования были проще. Достаточно было быть гражданином Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом и достигшим 21 года.

На выборы губернатора Петербурга и до этого не допускались граждане с двойным гражданством или видом на жительство, но теперь этот список решили дополнить запретом и на подданство иностранного государства. Если у главы города или депутата появится гражданство или право на постоянное проживание на территории иностранного государства, его полномочия будут прекращены. 

Президент утвердил запрет на наличие гражданства или вида на жительства иностранных государств для госслужащих в апреле 2021 года. Нововведение было одним из пунктов поправок в Конституцию "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Ограничения вступают в силу 1 июня 2021 года. 

Константин Леньков


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