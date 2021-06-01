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15:49

ТАСС: Обыски у Гудкова ведутся по делу о причинении имущественного вреда

фото ЗакС политика ТАСС: Обыски у Гудкова ведутся по делу о причинении имущественного вреда

Политик Дмитрий Гудков, у которого с утра 1 июня проводятся обыски, стал фигурантом дела по ч.2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), с чем и связаны следственные действия, утверждает анонимный источник ТАСС.

"На данный момент обыск на даче Гудкова в Подмосковье завершен. Сейчас он проводится в его московской квартире. Также оперативные мероприятия прошли в квартире его жены", - приводится рассказ собеседника.

Источник предполагает, что по окончании обысков оппозиционеру предстоит поехать на допрос.

Отметим, что по тому же делу обыскивают 1 июня и помещения, с которыми связан бывший помощник Гудкова, московский политик Александра Соловьева. Последний проходит по делу как свидетель.

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