За неделю в Петербурге на 10% выросло число COVID-госпитализаций

Координационный межведомственный штаб Петербурга по борьбе с распространением коронавируса выпустил очередную статистическую сводку, показывающую, что за последние семь дней все ключевые эпидемические значения выросли. За прошедшую неделю на 10,39% увеличилось число госпитализаций (510 вместо 462), на 22,61% - новых заражений (1670 вместо 1362), на 9,65% - число пациентов с COVID-19 под стационарным наблюдением (4329 вместо 3948) и на 16,17% - исло пациентов под амбулаторным наблюдением (15080 вместо 12981).

"Для надежного блокирования дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции в городе необходимо создание достаточной популяционной иммунной прослойки. Часть ее образовалась естественным путем за счет иммунитета лиц, переболевших COVID-19. Другая часть создается путем всеобщей вакцинации. На данный момент уровень коллективного иммунитета в Петербурге недостаточен для остановки роста заболеваемости", - говорится в отчете.

В городе остается неизрасходованным запас в 115, 8 тысяч доз отечественной вакцины. Сделали себе прививку 700 тысяч петербуржцев, из них 580 тысяч успели получить два необходимых укола.