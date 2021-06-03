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9:55

Жительнице Владивостока отменили штраф в 200 тысяч рублей из-за протестной акции 31 января

фото ЗакС политика Жительнице Владивостока отменили штраф в 200 тысяч рублей из-за протестной акции 31 января

Приморский краевой суд рассмотрел апелляцию на штраф в размере 200 тысяч рублей, назначенный жительнице Владивостока Анастасии Капитоновой из-за её участия в протесте 31 января, и принял решение отменить наложенную санкцию, уведомляет "ОВД-Инфо".

Суд первой инстанции признал женщину виновной в повторном нарушении митинговых правил (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

"[Апелляционный] суд согласился с тем, что было допущено грубое и очевидное нарушение права Анастасии на защиту. К рассмотрению обстоятельств дела суд не переходил, хотя нам удалось найти доказательства отсутствия состава правонарушения в ее действиях, что уже станет предметом рассмотрения в суде первой инстанции", - известил сотрудничающий с "ОВД-Инфо" юрист Дмитрий Зубарев.

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