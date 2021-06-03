Суд прекратил дело мундепа Самусева об участии в акции протеста 31 января

Красногвардейский суд Петербурга прекратил дело в отношении муниципального депутата МО № 15 Сергея Самусева об участии в акции протеста в поддержку Алексея Навального, передает "ОВД-Инфо".

На Самусева был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (массовое пребывание граждан в общественных местах, не являющееся публичным мероприятием). Его задержали на акции 31 января: мундеп раздавал у полицейского автобуса памятки "ОВД-Инфо", как вести себя при задержании. На акции Самусев находился как наблюдатель мониторинговой группы при Правозащитном совете Петербурга.

Красногвардейский суд Петербурга рассматривал протокол на Самусева второй раз. В первый раз дело также было прекращено, но решение обжаловал полицейский, и апелляционный суд вернул дело на пересмотр. Теперь дело прекращено из-за нарушений, допущенных при оформлении протокола. В частности, в нем невероно указано время правонарушения, которое вменили мундепу.