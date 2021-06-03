Песков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях на выборах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о манипуляциях на выборах при участии администрации президента оскорбительны, передает ТАСС.

2 июня в Twitter Зюганова появилась запись, в которой он заявил, что АП "хотят манипулировать гражданами и дурачить народ".

"Подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. Мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Зюганов постоянно контактирует с Кремлем по вопросам подготовки и проведения выборов

Выборы депутатов Госдумы пройдут в сентябре 2021 года.