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17:36

"Сейчас у нас никакой оппозиции нет": Миллиардер Дерипаска предрекает "10 лет стабильности" для РФ

фото ЗакС политика "Сейчас у нас никакой оппозиции нет": Миллиардер Дерипаска предрекает "10 лет стабильности" для РФ

В ходе своего выступления на сессии Петербургского международного экономического форума, проходящего в эти часы на территории "Экспофорума", пребывающий под американскими санкциями миллиардер Олег Дерипаска затронул тему протеста в России, которая стала актуальной после судебного процесса над Алексеем Навальным.

По мнению бизнесмена, в ближайшие годы России не о чем будет волноваться, так как ситуация в стране стабилизировалась, поскольку оппозиция "подорвала себя".

 - Нам, я считаю, очень повезло - в ближайшие три года в бюджете будет много доходов, тотальный, серьезный профицит. Внешняя обстановкам улучшится не потому, что мы что-то сделали, так обстоятельства сложились. Видимо, люди были более заняты Китаем и другими проблемами. <…> У нас сейчас фактически [будет] 10 лет стабильности. Надо признать свершившийся факт - оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед, подорвала себя, и сейчас у нас никакой оппозиции нет, и в принципе можно заняться делом. Есть 10 лет, когда ресурсов достаточно, опытные люди есть, - поделился мнением миллиардер.

Добавим, ранее на ПМЭФ выступил, среди прочих спикеров, главред радиостанции "Говорит Москва", депутат Московской городской думы Роман Бабаян, сообщивший, что считает "прекрасной" историю с замедлением траффика Twitter и тенденцию надо распространять и на другие социальные сети.

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