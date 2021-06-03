Белорусский канал опубликовал видео с признанием вины Протасевича по делу о массовых акциях

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал интервью с сооснователем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, в котором он признается в координации протестов в 2020 году.

На видео Протасевич говорит, что признал вину по ст. 342 УК Беларуси (организация массовых акций). Также он заявляет, что не имел отношения к Telegram-каналу, который публиковал данные белорусских силовиков. При этом на лице Протасевича в видео видны следы, похожие на ссадины, синяк под левым глазом, переносица, предположительно, смещена, что возможно при переломе носа, он говорит дрожащим голосом.

Протасевича задержали после того, как 23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщения о "минировании", поступившего от белорусских диспетчеров. Самолет к Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29. Указывалось, что он был поднят в воздух лично по приказу Лукашенко.

Спустя некоторое время провластные белорусские каналы распространили видео с Протасевичем. На нем он, заметно нервничая в кадре, со следами на лице, заявлял, что он дает признательные показания по делу об организации массовых беспорядков.

Вместе с Протасевичем была задержана его подруга, россиянка Софья Сапега. Минский городской суд ранее признал ее задержание законным.

фото: скриншот ОНТ