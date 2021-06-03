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3 июня, 20:54

Суд отказался избрать меру пресечения тете Гудкова по делу о долгах за аренду

фото ЗакС политика Суд отказался избрать меру пресечения тете Гудкова по делу о долгах за аренду

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Ирине Ермиловой, тете политика Дмитрия Гудкова, передают "Открытые медиа".

Следствие ходатайствовало о запрете Ермиловой определенных действий. В том числе — пользоваться средствами связи, передает "Медиазона". Суд счел ходатайство необоснованным.

Ранее полицейские отпустили Гудкова после 48-часового задержания. Его не стали везти в суд для избрания меры пресечения, обвинений ему не предъявили.

Напомним, Гудкова и Ермилову задерживали в рамках дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По версии следствия, фирма Ермиловой якобы не выплатила департаменту городского имущества Москвы долг по договору аренды нежилого помещения в 2015 – 2017 годах.

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