Суд отказался избрать меру пресечения тете Гудкова по делу о долгах за аренду

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Ирине Ермиловой, тете политика Дмитрия Гудкова, передают "Открытые медиа".

Следствие ходатайствовало о запрете Ермиловой определенных действий. В том числе — пользоваться средствами связи, передает "Медиазона". Суд счел ходатайство необоснованным.

Ранее полицейские отпустили Гудкова после 48-часового задержания. Его не стали везти в суд для избрания меры пресечения, обвинений ему не предъявили.

Напомним, Гудкова и Ермилову задерживали в рамках дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По версии следствия, фирма Ермиловой якобы не выплатила департаменту городского имущества Москвы долг по договору аренды нежилого помещения в 2015 – 2017 годах.