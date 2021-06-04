"Севкабель" сделает из Морского вокзала общественное пространство "Гавань 2.0"

Группа компаний "Севкабель" договорилась с правительством Петербурга о создании общественного пространства "Гавань 2.0" на территории Морского вокзала, пишет "Фонтанка.ру".

Сообщается, что этим проектом "Севкабель" займется вместе с гостиничным оператором "Азимут". Концепция нового общественного простанства была представлена в апреле 2021 года. По задумке, на территории Морского вокзала появится единая пешеходная и рекреационная зона вдоль Финского залива протяженностью 1,25 км и будет расширено пространство "Севкабель Порт" в сторону Балтийского завода и "Ленэкспо". Стоимость проекта оценивалась в 10 млрд рублей.

Морской вокзал продолжит работу, но будет принимать преимущественно круизные суда. Паром "Принцесса Анастасия", курирующий из Петербурга в Финляндию, переместится на "Морской фасад", последний скоро получит грузо-пассажирский пункт пропуска и сможет полноценно обслуживать паромы.

На первом этаже вокзала останется терминал с таможней и пунктом пропуска. На трех этажах расположится гостиница на 339 номеров, на остальных этажах до седьмого разместятся конференц-зал, медиацентр, ретейл, общепит и услуги для туристов. На месте парковки будет организовано общественное пространство с новыми зданиями, где разместят выставочные зоны, торговлю и общепит.