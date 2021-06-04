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Выборы - 2021

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16:14

Гудков о выборах в ГД: Боюсь, что выбор будет между Милоновым и Прилепиным

фото ЗакС политика Гудков о выборах в ГД: Боюсь, что выбор будет между Милоновым и Прилепиным

Политик Дмитрий Гудков, неожиданно для многих выпущенный из ОВД без предъявления обвинений по делу о нанесении имущественного ущерба, поделился впечатлениями от общения с силовиками, а также своим видением предстоящих выборов в Госдуму, в которых он не теряет окончательной надежды поучаствовать. По предположению Гудкова, ему удалось выйти на свободу как минимум по двум причинам - из-за широкой акции солидарности с ним, а также из-за незначительности повода, по которому возбудили уголовное дело.

"На каждый адрес из 12 приезжала отдельная бригада: следователи, сотрудники полиции, ОМОН с автоматами, понятые, человек по 10 в среднем. Вот ради дела о вонючем подвале, в котором я никогда не было, надо сказать", - возмутился оппозиционер на "Эхе Москвы".

Что касается выборов, то особых иллюзий Гудков не питает: государство может закрыть ему дорогу в Госдуму не только решением по делу о неуплате арендной платы, но и возбуждением нового. Политику в ближайшее время предстоят суды, связанные с несанкционированными акциями в поддержку Алексея Навального, а его участие в протестах по новым законам могут расценить как сотрудничество с экстремистами. Если же препятствий к участию не будет, то Гудков рассчитывает пойти на выборы от партии "Яблоко", в которую он полгода назад подал соответствующую заявку.

"Ответ предварительный, что на съезде рассмотрят. <…> Но в последнее время я все меньше и меньше верю в выборы как в инструмент смены власти, потому что на этих выборах интриги, по сути, не будет никакой. Вся команда Навального не допущена до выборов. Пивоварова посадили. <…> Юлю Галямину уже по "дадинской статье" отстранили от выборов. Собственно, я боюсь, что выбор будет между Милоновым и Прилепиным", - признался Гудков.

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