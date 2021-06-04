Путин и канцлер Австрии Курц высказались на ПМЭФ об аресте Протасевича

Президент Владимир Путин заявил, что спецслужбы России не имели никакого отношения к экстренной посадке в минском аэропорту самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем и его подругой Софьей Сапегой на борту.

"НАТО в опасности, если его руководство делает такие заявления", - отметил глава государства во время пленарного заседания на Петербургском международном форуме 4 июня.

Модератор дискуссии Станислав Натанзон спросил, верит ли он заявлениям белорусских властей о причастности "солдат ХАМАС" к сообщению о "минировании" самолета Ryanair. Путин ответил, что не хотел бы давать оценок. Вместе с тем он напомнил об инциденте с посадкой самолета президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году. Президентский борт вынужденно посадили в Вене из-за подозрений, что на борту мог находиться бывший аналитик ЦРУ Эдвард Сноуден.

"Никто этого не вспоминает, как будто этого не было. Но это было", - заметил Путин.

Кроме того, президент сравнил протесты 2020 года в Беларуси с "захватом Капитолия" в январе 2021 года, когда группа несогласных с результатом выборов ворвалась в здание Конгресса США. Путин сказал, что это были "не просто грабители и погромщики", а люди, выступающие с политическими требованиями.

Участвовавший в заседании федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что сравнивать события в США и Беларуси нельзя. По его словам, история с посадкой самолета ради задержания двух журналистов не допустима. Натанзон поинтересовался, известно ли Курцу о том, что Протасевич несколько лет назад был причастен к украинскому батальону "Азов", сформированному при участии неонацистов и использующему в своем логотипе популярные среди ультраправых символы "волчий крюк" и "черное солнце" (Натанзон назвал их "свастикой").

"Он блогер и журналист. Даже если его мнение кому-то не нравится, он должен иметь право его высказать", - ответил австрийский канцлер.

После очередного вопроса о Протасевиче Путин напомнил модератору, что они находятся на экономическом форуме.

"Какой-то Роман Протасевич. Я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он делает, что хочет, борется с режимом Лукашенко…" - добавил президент России.

Напомним, помимо Путина и Курца на пленарном заседании ПМЭФ выступил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Участники встречи обсудили борьбу с коронавирусом и международное сотрудничество в условиях санкций. Российский президент во время своего приветственного слова распорядился на год продлить программу льготной ипотеки и объявил о завершении прокладки труб первой нити "Северного-потока-2".