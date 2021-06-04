Миронов доволен работой Прилепина над предвыборной программой

Лидер обновленных справедливороссов Сергей Миронов подвел итог работе своего однопартийца Захара Прилепина над предвыборной программой партии, оценив старания писателя высоко. По мнению Миронова, лаконичность документа стала его достоинством.

"Программный комитет во главе с Захаром Прилепиным, работал очень слаженно и конструктивно. Задача, поставленная съездом, выполнена!", - цитирует Миронова персональная пресс-служба.

Во главе угла программы социал-демократов стояла бедность населения, и проблему Прилепин, по оценке старшего коллеги, раскрыл удачно, сформулировав несколько вариантов ее решения. В результате, после утверждения работы Прилепина на съезде партии "Справедливая Россия - За правду" предвыборная программа станет составной частью общей партийной программы.

"Это будет большой документ, не меньше ста станиц. Его проект мы разместим на наших информационных ресурсах. Свои предложения и замечания смогут вносить все желающие", - анонсировал депутат Госдумы.

Напомним, что "Справедливая Россия" начала объединение с прилепинской "За правду" и "Патриотами России" нынешней весной. Две последних политических структуры вскоре ликвидировали.