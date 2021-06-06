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6 июня, 10:40

СК не узрел правонарушений в применении электрошокеров к протестующим 21 апреля

фото ЗакС политика СК не узрел правонарушений в применении электрошокеров к протестующим 21 апреля

Петербургское управление Следственного комитета не увидело признаков правонарушения в применении электрошокеров к горожанам, вышедшим на протестное шествие по Северной столице 21 апреля, уведомил "Фонтанку" один из подавших жалобу Вадим Заболотских. Обращение перенаправлено в полицию.

Заболотских уточнил, что аналогичный ответ получили ещё не менее семи заявителей. 

Как отметил помогавший пострадавшим юрист Комитета против пыток Владимир Смирнов, следственный отдел Адмиралтейского района СКР решил зарегистрировать заявление о применении спецсредств как обращение граждан, а не как известие о правонарушении, в связи с чем ход делу так и не был дан.

В ответе Заболотскому отметили, что согласно инструкции СК не может проводить процессуальную проверку со стороны следствия заявлений и обращений, в которых нет указывающих на преступление обстоятельств.

Жалоба, в итоге, "ушла" в полицию Адмиралтейского района.

Напомним, что 21 апреля по всей стране на улицы вышли граждане, поддерживающие оппозиционера Алексея Навального. Вместе с ним они требовали допуска к нему гражданских врачей. Наиболее жестокий разгон демонстрации имел место в Петербурге, где, помимо физической силы, при задержаниях применялись электрошокеры

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