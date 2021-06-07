Депутат Мельникова: Ну не умею я воровать

Заслуженная артистка России и депутат Заксобрания Петербурга от "Единой России" Анастасия Мельникова рассказала о своей парламентской работе в программе "Когда все дома" на телеканале "Россия 1".

По словам актрисы, избравшись в ЗакС в первый раз, она решила получить второе образование экономиста, чтобы разбираться в бюджете и в поправках к нему.

"Придя в эту профессию я поняла, что если не хочу сесть в тюрьму, я должна разбираться как минимум в экономике. Если бюджет, который мне выдан как депутату, куда-то улетит, это будет неправильно", - заявила Мельникова.

Она отметила, что за 10 лет работы в ЗакСе не получила "ни одного удара".

"К счастью, на сегодняшний день, 10 лет прожив там, ни одного удара не было. Сколько бы проверок на меня ни насылалось, сколько бы не было… Ну не умею я воровать", - отметила депутат.

Напомним, Мельникова избиралась в ЗакС в 2011 и 2016 годах в общегородской тройке единороссов. На новые выборы она пойдёт от территориальной группы по округу 9 (Невский район). Депутат одержала победу на праймериз по этой территории.

Фото: Скриншот с YouTube-канала "Россия 1"

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.