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Выборы - 2021

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11:53

РБК: Списки "Единой России" на выборах в Госдуму возглавят около полусотни губернаторов

фото ЗакС политика РБК: Списки "Единой России" на выборах в Госдуму возглавят около полусотни губернаторов

Cписок "Единой России" на выборах в Госдуму будет разбит на 57 региональных групп, большинство из них возглавят губернаторы, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, лидерами или вторыми номерами списков могут стать как минимум 44 губернатора. В чесле обсуждаемых кандидатур - Айсен Николаев (Якутия), Алексей Цыденов (Бурятия), Денис Паслер (Оренбургская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Александр Бречалов (Удмуртия), Игорь Васильев (Кировская область), Александр Цыбульский (Архангельская область), Владислав Шапша (Калужская область), Андрей Чибис (Мурманская область), Мурат Кумпилов (Адыгея), Владимир Владимиров (Ставропольский край). Группу по Чечне возглавит Рамзан Кадыров. Окончательное решение по всем губернаторам будет принято на съезде "Единой России".

В Петербурге планируется, что список единороссов на выборах в Госдуму возглавит спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Источники называют губернатора Александра Беглова главным интересантом его ухода в нижнюю палату парламента. Объединенную группу по Ярославской и Костромской области может представить депутат Госдумы Валентина Терешкова, Саратовскую область - спикер думы Вячеслав Володин, Воронежскую - вице-спикер Алексей Гордеев, а Алтайский край и республику Алтай - Владимир Шаманов. При этом последний одновременно войдет и в список партии на выборах в заксобрание Алтайского края, чтобы потом перейти в качестве сенатора в верхнюю палату Федерального собрания.

Выборы в Госдуму и Заксобрание Петербурга пройдут в сентябре 2021 года.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру


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