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Выборы - 2021

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14:55

На выборах в ГД с Милоновым поборется "яблочник" Орешков

фото ЗакС политика На выборах в ГД с Милоновым поборется "яблочник" Орешков

О своем выдвижении на выборы в Государственную думу от петербургского округа №218 объявил 74-летний Борис Орешков, которого поддерживает партия "Яблоко". Кандидат возглавляет информационный отдел ФГБУ НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера, более двух десятилетий он работал главврачом этого центра. Кроме того, он является депутатом МО "Город Пушкин". Конкурировать на думских выборах ему предстоит с единороссом Виталием Милоновым, деятельность которого Орешков оценивает невысоко.

"Так называемая "партия власти" выдвигает одного из самых одиозных и карикатурных персонажей среди тех, которые формируют политическое лицо нашей страны сегодня", - гласит предвыборное заявление оппозиционера.

Действующую власть Орешков упрекает в несменяемости и обогащении ее представителей в ущерб интересам граждан.

Избирательный округ №218 охватывает Пушкинский, Московский и Кировский районы. От этой территории также собирался баллотироваться коммунист Валерий Дулеба.

фото: орешков2021.рф


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