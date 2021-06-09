Сроки проведения ярмарок в Петербурге увеличатся вдвое

Законодательное собрание Петербурга 9 июня приняло за основу законопроект, по которому ярмарки смогут работать не 30 дней в квартал, а 60.

Авторы инициативы, депутаты "Единой России" Алексей Макаров и Александр Ходосок заявили, что документ призван поддержать малых производителей, которые не могут сотрудничать с торговыми сетями.

Они отметили, что в последние годы значение ярмарок в регионе возросло.

Сергей Еремеев

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