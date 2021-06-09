Макаров ожидает, что ярмарки в Петербурге превратятся в праздники

Спикеру Законодательного собрания Петербурга Вячеславу Макарову хотелось бы, чтобы городские ярмарки были похожи на праздники как в фильме "Кубанские казаки".

- Ярмарка в советские годы - это был прежде всего праздник большой, - заявил Макаров на брифинге 9 июня. - "Кубанские казаки" - смотрели фильм? Вот посмотрите, пожалуйста. Конечно, это было послевоенное время. Конечно, надо было показать энтузиазм народа. Вы помните эти скачки? Великий праздник. Так и надо делать людям добрый праздник.

Также спикер ЗакСа отметил, что ярмарка - это демонстрация новейших достижений в различных областях.

Ранее ЗакС принял за основу законопроект, разрешающий проводить ярмарки в течение 60, а не 30 дней в квартал.

Сергей Еремеев

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