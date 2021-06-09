Амосов уверен, что "Гражданке" не хватает нового культурного центра

Посетив выставку "Гражданка – пространство и время", петербургский парламентарий Михаил Амосов предположил, что району недостаёт нового досугового комплекса, где можно было бы проводить различные культурные мероприятия.

Депутат поинтересовался у местных жителей, каким они хотели бы видеть центр, а также тем, где его можно было бы разместить.

Обозначенная выставка открылась днём ранее, 8 июня, в помещении подросткового клуба на проспекте Непокорённых, 16.

"Району с населением в несколько сотен тысяч человек отчаянно не хватает пространств не только для выставок. Нет залов, где могли бы проходить концерты, лекции, театральные постановки. Такой зал нужен, и мы будем этого добиваться", - цитирует часть из выступления Амосова его пресс-служба.

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