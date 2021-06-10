Макаров открыл конференцию "Единой России" словами о волонтерах

В Петербурге 10 июня началась конференция регионального отделения "Единой России".

Её открыл спикер Законодательного собрания города и лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров. Свою речь он начал со слов о волонтёрском движении в дни пандемии.

По его словам, ни одна политическая партия не оказала столько же помощи людям, сколько "Единая Россия".

— Это вы, актив, депутаты Законодательного собрания, депутаты муниципальных советов, превратили Петербург в город милосердия, — обратился Макаров к гостям и делегатам конференции.

Он отметил, что к нему лично и другим депутатам "Единой России" часто подходят прохожие и говорят слова благодарности.

Конференция петербургского отделения "Единой России" проходит в КДЦ "Московский". Ее участники планируют выбрать делегатов на всероссийский съезд партии. Он состоится в Москве 19 июня.

Сергей Еремеев

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