"Каждый суслик в поле агроном — так не должно быть": Макаров призвал единороссов к единству

Председатель Заксобрания и лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров, выступая на партийной конференции 10 июня, дважды затронул тему единства.

— Как там в деревне говорили? Каждый суслик в поле агроном — так не должно быть. Должно быть единение. Не должно быть имиджевых потерь, — заявил спикер в первый раз.

Вскоре он вернулся к этому вопросу и призвал не загонять оступившихся однопартийцев в угол, а помогать им.

— Раз уж мы единомышленники, то нельзя бросать своих. Своих офицеров мы не сдаём, — заявил Макаров. — Чтобы никто не держал камень за пазухой. Победим только тогда, когда мы вместе. Потому что вместе мы с вами — Санкт-Петербург.

Конференция петербургского отделения "Единой России" проходит в КДЦ "Московский" 10 июня. Ее участники планируют выбрать делегатов на всероссийский съезд партии. Он состоится в Москве 19 июня.

Сергей Еремеев

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