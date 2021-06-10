Соловьёв, Тетердинко и Доброхотов вошли в число делегатов съезда "Единой России"

Конференция петербургского отделения "Единой России" 10 июня определилась с делегатами на съезд партии.
Ими стали депутаты ЗакСа Александр Тетердинко и Сергей Соловьёв, партийные функционеры Михаил Доброхотов и Андрей Бреус, а также несколько муниципалов: мундеп МО "Новоизмайловское" Роман Афанасьев, депутат МО "Город Колпино" Надежда Максимова и глава МО "Аптекарский остров" Никита Титенко.
— Если к кому-то душа не лежит, можете сказать, — предложил лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров перед началом голосования.
Отводов у участников конференции не было. Делегатов одобрили списком.
Сам Макаров тоже посетит съезд в качестве члена Высшего совета "Единой России". Кроме того, правом принять участие в мероприятие обладают ещё шесть петербуржцев из Высшего совета партии: Валентина Матвиенко, Борис Грызлов, Андрей Турчак, Сергей Боярский, Андрей Кутепов, Сергей Густов.
Съезд намечен на 19 июня. Он пройдёт в Москве. Позже состоится второй этап конференции петербургских единороссов.
Сергей Еремеев
В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".
Посмотреть общий рейтинг персон.