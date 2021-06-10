18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10 июня, 17:52

Соловьёв, Тетердинко и Доброхотов вошли в число делегатов съезда "Единой России"

фото ЗакС политика Соловьёв, Тетердинко и Доброхотов вошли в число делегатов съезда "Единой России"

Конференция петербургского отделения "Единой России" 10 июня определилась с делегатами на съезд партии. 

Ими стали депутаты ЗакСа Александр Тетердинко и Сергей Соловьёв, партийные функционеры Михаил Доброхотов и Андрей Бреус, а также несколько муниципалов: мундеп МО "Новоизмайловское" Роман Афанасьев, депутат МО "Город Колпино" Надежда Максимова и глава МО "Аптекарский остров" Никита Титенко. 

— Если к кому-то душа не лежит, можете сказать, — предложил лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров перед началом голосования. 

Отводов у участников конференции не было. Делегатов одобрили списком. 

Сам Макаров тоже посетит съезд в качестве члена Высшего совета "Единой России". Кроме того, правом принять участие в мероприятие обладают ещё шесть петербуржцев из Высшего совета партии: Валентина Матвиенко, Борис Грызлов, Андрей Турчак, Сергей Боярский, Андрей Кутепов, Сергей Густов. 

Съезд намечен на 19 июня. Он пройдёт в Москве. Позже состоится второй этап конференции петербургских единороссов.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

10 июня, 21:44 "Единую Россию" попросили стать более единой

10 июня, 17:12 "Каждый суслик в поле агроном — так не должно быть": Макаров призвал единороссов к единству

10 июня, 16:30 Макаров открыл конференцию "Единой России" словами о волонтерах

10 июня, 12:39 Организация автомобилистов "СПб.Авто" выставит своего кандидата в ЗакС

9 июня, 19:55 КПРФ может выставить против Алексея Макарова профсоюзника-моряка

9 июня, 12:33 Макаров пообещал честный разговор на конференции "Единой России"

8 июня, 19:21 Наблюдать за конференцией "Единой России" в Петербурге можно будет только с ПЦР-тестом

8 июня, 18:54 Пользователи "Госуслуг" заметили взлом своих аккаунтов для использования на сайте праймериз "Единой России"

8 июня, 16:44 Дмитриева заявила о "крокодиловых слезах" "Справедливой России" и сказала, что Партия роста демократичнее

8 июня, 16:10 Дмитриева надеется удвоить представительство Партии роста в ЗакСе


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
10 июня, 22:18 Муниципал: На заседание совета МО "Автово" не пустили претендента на депутатский мандат

10 июня, 21:44 "Единую Россию" попросили стать более единой

10 июня, 20:57 Андрей Цариковский покинул пост замглавы ФАС

10 июня, 20:27 Главврач больницы в Коммунарке рассказал о сложностях при лечении COVID-19 из-за мутаций

10 июня, 20:24 Блогера Хованского арестовали на два месяца

10 июня, 20:12 В "Яблоке" осудили решение признать ФБК* экстремистской организацией

10 июня, 19:52 Сервисы проката электросамокатов возвращаются к работе в Петербурге

10 июня, 19:36 Смольный на месяц ограничил численность культурных мероприятий

10 июня, 19:15 "Спасибо за беспокойство, любимые": Галина Тимченко опровергла закрытие "Медузы"

10 июня, 18:58 У СКР по Коми появится новое здание за 269 млн рублей

10 июня, 18:52 Комитет Госдумы одобрил тюремные сроки за финансирование нежелательных организаций

10 июня, 18:40 В Архангельске суд отклонил жалобу на продление ареста отцу Ивана Жданова

10 июня, 18:18 "Бизнес-модель рухнула": Тимченко рассказала о проблемах "Медузы" из-за статуса иноагента

10 июня, 17:58 Дворцовый мост украсят праздничной иллюминацией по случаю старта Евро-2020

10 июня, 17:52 Соловьёв, Тетердинко и Доброхотов вошли в число делегатов съезда "Единой России"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru