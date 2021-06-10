На заседание совета МО "Автово" не пустили претендента на депутатский мандат

Активиста Сергея Дудкина, планирующего участвовать в муниципальных выборах в МО "Автово", попросили покинуть заседания совета муниципального образования 10 июня из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Сам Дудкин рассказал ЗАКС.Ру, что пришёл на заседание в маске и перчатках, но не записался заранее. Глава МО "Автово" Геннадий Трусканов начал настаивать на том, чтобы Дудкин покинул заседание. Замглавы МО Илья Шмаков объяснил ЗАКС.Ру, что послужило поводом для удаления Дудкина с заседания.

— К нам изначально пришла заявка, чтобы мы известили о дате заседания совета Ивана Андреева. Мы известили, с ним пришел еще один товарищ. Он даже не представился. Во-первых, у нас действуют ограничения, и рассадить на отдалении мы не могли. Кроме того, он не житель округа. Мы предложили остаться тому, кто подавал заявку, — рассказал Шмаков.

Он добавил, что не против прихода слушателей на заседание, но лучше предупреждать о визите заранее. В этот раз Дудкин и Андреев пришли незадолго до начала совета. Шмаков также отметил, что совет готов закрыть глаза на то, что гость заседания может не быть жителем округа.

Дудкин в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что в повестке дня "не было важных вопросов", но предположил, что совет мог внезапно включить в повестку дня вопрос о назначении выборов. Шмаков на вопрос об объявлении выборов ответил, что скрывать дату не будут и сделают все открыто. Как рассказал замглавы МО "Автово", назначить выборы планируют до конца месяца.

Сергей Дудкин заявил о намерениях участвовать в муниципальных выборах в 2021 году вместе с командой активиста движения "Весна" Никиты Левкина.

Константин Леньков

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