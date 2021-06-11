Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за разглашение данных силовиков

Президент Владимир Путин подписал законопроект об ужесточении уголовной ответственности за разглашение сведений о защите силовиков и их семей, документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносятся в ст. 320 УК РФ (разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа). Теперь за разглашение данных о силовиках будут штрафовать на суммы до 200 тысяч рублей или на размер дохода осужденного за срок до 18 месяцев. Также по этой статье грозят обязательные работы до 480 часов, ограничение свободы до двух лет или арест до четырех месяцев.

Этим же законопроектом ужеточается наказание по ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). По ней теперь грозит штраф до 1,5 млн рублей или принудительные работы до четырех лет.