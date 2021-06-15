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10:58

В Курске суд прекратил дело местной жительницы об участии в протесте 23 января

фото ЗакС политика В Курске суд прекратил дело местной жительницы об участии в протесте 23 января

Кировский районный суд Курска прекратил дело местной жительницы Анастасии Коршуновой из-за отсутствия состава правонарушения: девушке инкриминировали "протестную" статью об организации несогласованной акции 23 января (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за сообщения в чате, оповестила координатор юридической помощи "ОВД-Инфо" Лидия Головина.

Интересы Коршуновой представлял юрист Иван Шурупов. Решение суда вступило в силу.

23 и 31 января в ряде российских городов прошли массовые протесты в поддержку Алексея Навального. Случилось это после задержания политика в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навального по делу "Ив Роше" на реальный: в итоге политик проведет 2,5 года в колонии.

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